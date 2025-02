Liberoquotidiano.it - Salis: Paragone con Sala? Governo non voleva rovinare rapporti con Ungheria per un'antifascista

Leggi su Liberoquotidiano.it

“Non credo che questoavesse voglia diI buonicon l'per un'o di sporcarsi eccessivamente le mani per un, per cui ha messo delle pazze magari su alcune cose, e ha cercato magari di migliorare leggermente le condizioni detentive. Ci teneva a far vedere che stavano facendo delle cose, ma di fatto poi io ero sempre lì”. Così l'europarlamentare Ilarianel suo intervento durante la presentazione del suo libro “Vipera” a Milano. Durata: 0119 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev