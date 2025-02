Anteprima24.it - Salerno Ponteggi ’92 inconsistente: lo scontro salvezza va alla Cestistica Spezzina

Doveva essere la partita della riscossa ed invece lodiretto in chiavevacon pieno merito. Molle, nervosa, timorosa e confusionaria la'92 tra le mura amiche del PalaSilvestri-Itsvil Arena. Finisce 50-70 per la sesta sconfitta in sette partite disputate nel 2025. Serataccia, la strada si fa in salita. Tutti in silenzio a fine partita, è il momento di riflettere seriamente:resta ancorata a quota 14 punti a braccetto con Torino, a +2 su Moncalieri e a + 4 su Giussano che è penultima. E domani c'è Torino-Giussano.La partita. Lo 0-0 dei primi tre minuti e 20 secondi la dice lunga sul tenore della partita e sugli stati d'animo: le mani tremano su ambo i fronti, vista l'altissima posta in palio in chiave