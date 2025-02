Anteprima24.it - Salerno, Pd: “Eleggere subito il nuovo presidente della Provincia”

Tempo di lettura: < 1 minutoimmediatamente ildi. Questa la decisione unanime assunta al termine di una riunione, convocata dal Segretariole Enzo Luciano, svoltasi stamani a via Manzo. All’incontro hanno preso parte i consiglierili del PD, di Campania Libera e l’on. Piero De Luca.I partecipanti, si legge in una nota, hanno condiviso “la sofferta e responsabile decisione del dimissionario Franco Alfieri rinnovando l’apprezzamento per l’azione amministrativa e la fiducia di un esito positivovicenda giudiziaria. I partecipanti hanno anche ringraziato Giovanni Guzzo per il prezioso lavoro svolto in questi mesi come facente funzioni. Adesso è necessario procedere all’elezione del”.“Sono tante le sfide, i progetti e gli impegni dei prossimi mesi.