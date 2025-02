Tvzap.it - Sale sul palco di “The Voice” e tutti i giudici crollano in lacrime: cosa è successo

News TV. La quinta edizione di The Voice Senior ha preso il via il 21 febbraio 2025 su Rai 1, con Antonella Clerici al timone, affiancata dalla giuria di coach composta da Loredana Berté, Gigi D'Alessio, Clementino e Arisa. Il talent show, dedicato a cantanti over 60, ha subito regalato momenti di intensa emozione, mettendo in luce storie di vita e talenti straordinari. Il programma si articola in diverse fasi: dalle Blind Auditions ai Knock Out, fino alla finale, dove i concorrenti si sfidano per aggiudicarsi la vittoria. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Voice Of Italy (@thevoiceofficialit)La prima puntata La prima puntata ha inaugurato le Blind Auditions, durante le quali i coach, seduti di spalle, valutano le performance dei concorrenti basandosi esclusivamente sulla voce.