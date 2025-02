Biccy.it - Ruta smaschera una gieffina: “Mi ha teso una trappola, ha mentito”

Leggi su Biccy.it

Nei giorni scorsi Maria Teresadurante una chiacchierata con Zeudi Di Palma ha fatto un parallelismo tra il flirt che la Miss Italia ha avuto con Helena Prestes e quello del GF Vip 5 tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Zeudi è rimasta spiazzata, ha detto che non sapeva nulla e che questa rivelazione le ha creato dei dubbi sulla sincerità di Helena. Poco dopo questa chiacchierata la Di Palma è andata da Chiara Cainelli e si è finta scioccata: “Amo io sono sconvolta. Maria Teresa mi ha detto una cosa che non sapevo. Mi ha detto che Dayane qui dentro al Grande Fratello ha fatto qualcosa con una donna. Ma che è un copione allora? Forse Helena non ha capito chi sono io, ha trovato la persona sbagliata“.LaZeudi: “Lei sapeva tutto e mi hauna”.Ieri pomeriggio Maria Teresa ha confidato a Iago Garcia che Zeudi le ha, perché sapeva già tutto di Dayane e Rosalinda: “Zeudi ha finto perché mi ha fatto credere che non sapeva niente delle Rosmello e invece mi ha fatto prendere un granchio.