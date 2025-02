Lapresse.it - Russia, Macron: “Non sappiamo dove si fermerà, dobbiamo attrezzarci”

Emmanuelha affrontato la questione del potenziamento militare dellae del conflitto in corso in Ucraina, durante la sua partecipazione al Salone dell’agricoltura di Parigi. Il presidente francese ha sottolineato la necessità di un’azione collettiva per contenere l’aggressione di Mosca. “Nonsi. Quindi,agire per contenerla. È a questo costo che in un certo senso saremo più protetti, e quindi è una scelta collettiva.“, ha aggiunto il numero uno dell’Eliseo. Le sue osservazioni, inoltre, precedono l’incontro programmato con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca. “L’America è un alleato storico. Diremo quali sono le nostre priorità. È normale che stiamo difendendo la nostra sicurezza”, ha detto ancora