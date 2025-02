Ilrestodelcarlino.it - Ruggi, le analisi sul telefono dello ’sceriffo’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Conversazioni, spostamenti e soprattutto gli ultimi messaggi con Daniela. È il contenuto della perizia depositata ieri sul cellulare e ildi Domenico Lanza, il 67enne unico indagato per il sequestro della 31enne di Vitriola di Montefiorino, per il quale sono ancora in corso serrate indagini. Prima di trasferirsi nel Modenese, Lanza ha abitato per lungo tempo a Cavriago con la famiglia ed è conosciuto col soprannome di. Tutta la cronologia delle conversazioni è ora in un hard disk e che, secondo l’avvocato dell’indagato, chiarirà i rapporti con la giovane donna. Lanza è in carcere per il reato di detenzione illegale di armi, ma la perquisizione all’interno della sua abitazione di Polinago scattò dopo che l’uomo esibì alcuni indumenti intimi della 31enne in diretta tv.