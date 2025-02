Oasport.it - Rugby: l’Irlanda si impone su un Galles battagliero per 28-17

Terza vittoria in tre partite pernel Sei Nazioni 2025 di. Davanti al pubblico rivale, al Jamison Gibson-Park, la squadra guidata da Easterby riesce a battere unper 28-17. Ovviamente vetta della classifica e trionfo nel torneo che si avvicina.i che partono forte e nella prima parte di gara si trovano avanti, contro pronostico, per 13-10 con la meta di Jac Morgan proprio al 40? che risponde a quella di Jack Conan dopo 7?.Tom Rogers fa sognare il pubblico di casa ad inizio ripresa, ma poi la classe degli irlandesi si fa sentire e, prima con Jamie Osborne al 56?, poi con il piede di Sam Prendergast, gli ospiti tornano avanti.-IRLANDA 18-27: 15 Blair Murray, 14 Tom Rogers, 13 Max Llewellyn, 12 Ben Thomas, 11 Ellis Mee, 10 Gareth Anscombe, 9 Tomos Williams, 8 Taulupe Faletau, 7 Tommy Reffell, 6 Jac Morgan (c), 5 Dafydd Jenkins, 4 Will Rowlands, 3 WillGriff John, 2 Elliot Dee, 1 Nicky SmithSostituzioni: 16 Evan Lloyd, 17 Gareth Thomas, 18 Henry Thomas, 19 Teddy Williams, 20 Aaron Wainwright, 21 Rhodri Williams, 22 Jarrod Evans, 23 Joe RobertsMete: Jac Morgan (40?), Tom Rogers (43?)Trasformazioni: Gareth Anscombe (40?)Punizioni: Gareth Anscombe (23?, 35?)Irlanda: 15 Jamie Osborne, 14 Mack Hansen, 13 Garry Ringrose, 12 Robbie Henshaw, 11 James Lowe, 10 Sam Prendergast, 9 Jamison Gibson-Park, 8 Jack Conan, 7 Josh van der Flier, 6 Peter O’Mahony, 5 Tadhg Beirne, 4 Joe McCarthy, 3 Thomas Clarkson, 2 Dan Sheehan (c), 1 Andrew PorterSostituzioni: 16 Gus McCarthy, 17 Jack Boyle, 18 Finlay Bealham, 19 James Ryan, 20 Cian Prendergast, 21 Conor Murray, 22 Jack Crowley, 23 Bundee AkiMete: Jack Conan (7?), Jamie Osborne (56?)Trasformazioni: Sam Prendergast (8?)Punizioni: Sam Prendergast (21?, 49?, 67?, 70?)