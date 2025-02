Oasport.it - Rugby, la stampa francese ci snobba: “Tranquilli, è solo l’Italia”

Mancano poco più di 24 ore all’inizio dell’incontro del Sei Nazioni tra Italia e Francia allo Stadio Olimpico di Roma e il clima è già infuocato. A riscaldare l’atmosfera ci ha pensato lacon un titolo provocatorio e che ha di fattoto la formazione azzurra.L’umore infatti in Francia non è dei migliori dopo aver aperto questo Sei Nazioni con la sconfitta per unpunto a Twickenham contro l’Inghilterra e la trasferta di Roma viene visto come un possibile immediato riscatto per cominciare un nuovo percorso all’interno della competizione.Midi Olympique, il bisettimanale specializzato in, ha deciso di pubblicare un editoriale piuttosto provocatorio nei confronti del: “Keep calm, c’est l’Italie“,, è. Un’affermazione che farebbe presagire a una trasferta facile, quasi una gita di salute per i transalpini.