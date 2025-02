Oasport.it - Rugby, Gonzalo Quesada: “Sfideremo la Francia a viso aperto, siamo pronti a tutto”

L’Italsfida laallo Stadio Olimpico domani alle 16.00 nella terza partita del Sei Nazioni: gli azzurri proveranno a mettere in difficoltà una corazzata che arriva in Italia ferita nell’orgoglio e arrabbiata dopo la sconfitta di misura subita a Twickenham contro l’Inghilterra.Italia che dovrà quindi affrontare con la massima attenzione e concentrazione questo incontro. Il c.t.in conferenza stampa ha analizzato questo incontro, a partire dalle scelte di formazione: “Il cambio Lucchesi-Nicotera? È stata una decisione presa per due ragioni: la prima è che sentiamo che Lucchesi meriti la sua titolarità perché ha fatto sempre bene quando è entrato a partita in corso, poi quello che vediamo in allenamento e quello che ha fatto a Tolone quest’anno ci fanno pensare che debba avere la sua chance di iniziare.