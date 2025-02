Trevisotoday.it - Rubano un divano nel magazzino della “Tessitura Monti”, tre giovani denunciati

Leggi su Trevisotoday.it

Sono entrati nell'area dell'ex, in via Sartore a Maserada sul Piave, per mettere a segno un furto ma sono stati inseguiti e bloccati dai carabinieri. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 21 febbraio: a prendere di mira l'azienda, attualmente in procedura fallimentare.