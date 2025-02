Ilgiorno.it - Ruba in una tabaccheria: tunisino arrestato

Leggi su Ilgiorno.it

Era stato appena assegnato a una comunità educativa del Bresciano ed è stato colto in flagranza dai carabinieri. A chiamare i carabinieri è stato il titolare di un bar tabacchi, allertato dall’allarme video del negozio. Immediato l’invio di tre pattuglie. Il ladro, unminorenne, non si era accorto dei militari, quando stava ancora armeggiando nei locali posteriori del bar alla ricerca di refurtiva ed è stato così sorpreso dall’illuminazione delle torce dei carabinieri che lo hanno bloccato. È stato accompagnato all’istituto Beccaria di Milano, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dagli accertamenti è emerso che il ragazzo era già statoil 7 febbraio dai militari della Compagnia di Busto Arsizio e associato, temporaneamente, al centro di prima accoglienza di Milano, in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria competente che ne aveva disposto, con ordinanza del gip del tribunale per i minorenni di Milano, l’affidamento a un istituto educativo della provincia di Brescia da cui il giovane si era poi allontanato volontariamente.