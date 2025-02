Ilrestodelcarlino.it - Ruba alcolici al supermercato, i commessi lo bloccano: arrestato un 62enne

Macerata, 22 febbraio 2025 –dagli scaffali dele nasconde le bottiglie nello zaino. È statoin flagranza per furto un sessantaduenne già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri della stazione di Macerata, durante un servizio straordinario del controllo del territorio, hanno fermato l’uomo, residente in provincia, all’esterno delOasi del capoluogo. Questi, dopo essersi impossessato di diverse bottiglie e averle messe all’interno del suo zaino, si è diretto repentinamente verso l’uscita pensando di farla franca. Ma è stato sorpreso da alcuni dipendenti del centro commerciale che lo hanno bloccato e trattenuto sino al tempestivo intervento della pattuglia della stazione di Macerata. Dopo essere stato identificato, è stato trovato in possesso deglied è statoper furto aggravato.