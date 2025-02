Ilgiorno.it - Ruba al super e aggredisce il sorvegliante

Spesa con fuori programma giovedì pomeriggio per diversi clienti dell’Iperal di Morbegno. Tra gli scaffali è infatti finito in manette un uomo di 32 anni, italiano e già noto alle Forze dell’ordine, per il reato di tentata rapina in esercizio commerciale. Un addetto alla sorveglianza lo aveva notato mentre trafugava della merce dagli scaffali e quando questi lo ha avvicinato, il manolesta, nel tentativo di sottrarsi al controllo, lo ha aggredito e ha pure ingaggiato con lui una colluttazione prima di essere bloccato in attesa dell’arrivo dei carabinieri. Il 32enne è stato quindi dichiarato in stato di arresto e trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione di Morbegno in attesa dell’udienza di convalida che si è svolta ieri. S.B.