Rsa, morti e intossicati. Secondo corpo riesumato

di Pietro Mecarozzi Ildi Gianpiero Samuelli è stato disseppellito ieri mattina al cimitero di San Giovanni Valdarno (Arezzo). L’operazione è stata coordinata dal nucleo Nas dei carabinieri di Firenze, su disposizione dei pm Benedetta Foti e Luisa Serranti, titolari dell’inchiesta. Entrambe le riesumazioni – giovedì è avvenuta quella di Carla Ferretti – sono motivate dai gravi indizi "a carico di ignoti", riscontrati dagli inquirenti, in merito a "una tossinfezione alimentare che presumibilmente ha determinato o concorso a determinare il decesso" dei tre ospiti delle rsa di proprietà del Gruppo Sereni Orizzonti. La salme dei due anziani sono state trasportate all’istituto di medicina legale di Careggi, in quanto per i pm appare "urgente e indispensabile, al fine di accertare l’ipotesi di reato, effettuare le analisi autoptiche".