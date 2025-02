Anteprima24.it - Rottweiler tenta di aggredire un cane e il suo padrone: bloccato da Municipale e guardie cinofile

Tempo di lettura: < 1 minutoPaura in via Nuzzolo questo pomeriggio alle 14 e 30 circa. Un rottwailer, apparentemente senza, avrebbeto di attaccare un altro altroche era in compagnia del suo.Alcuni cittadini, allarmati dal furioso abbaiare, dai guaiti e dalle urla dell’uomo, hanno chiamato la Poliziaper cercare di calmare ildi grossa taglia. Provvidenziale l’intervento di 2 agenti che sono riusciti a fermarlo. Sul posto anche il personale dei volontari delleche hanno poi potuto bloccare il rottwailer per portarlo via.L'articolodiune il suodaproviene da Anteprima24.it.