Sport.quotidiano.net - Rossoblù in cerca di punti salvezza. Civitanovese, domani non ci sarà Visciano

Con buone probabilità, il capitano dellaIvannon prenderà parte alla gara dia Castelfidardo. Il mediano classe 1987 si sta allenando in maniera differenziata e dovrebbe essere lasciato fuori precauzionalmente per non rischiare il futuro della stagione. Si tratta dell’unico indisponibile considerando che è stato recuperato anche Andrea Foglia. Con l’inserimento di quest’ultimo, insieme con Domizi e Milani, il tecnico Senigagliesi avrebbe la possibilità di riproporre parte del centrocampo del Pineto della stagione 2022-23, quando la compagine allora allenata da Daniele Amaolo conquistò la Lega Pro. Per il resto, è un ambiente sereno quello. Persiste il silenzio stampa, un po’ meno la modalità delle porte chiuse, non attuabile al Rione Risorgimento, dove non vi sono barriere.