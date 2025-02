Ilrestodelcarlino.it - Romiti avverte la Yuasa: "Piedi per terra"

A poche ore dall’ultimo match casalingo della stagione regolare (ci potrebbe essere un’appendice in base al piazzamento finale) in casaBattery Grottazolina non è ancora il momento di tirare le somme di questa prima storica stagione in Superlega. Lo conferma chiaramente il presidente Rossano. "Credo che a livello generale non sia ancora tempo di fare bilanci o dare giudizi. Stiamo con iben piantati aanche perché il campionato chiude la sua stagione regolare il 2 marzo e poi potrebbe anche continuare con il post season. Se ci concentriamo sull’attualità e sul momento sarebbe bello avere una grande cornice di pubblico domenica e siamo convinti che lo sarà perché si chiude la serie di gare casalinghe e dunque il pubblico dellaBattery ci sarà". Eppure era difficile pensare anche una passione così alta da parte del territorio al completo.