Romania, manifestazione a sostegno del leader di estrema destra Georgescu

Migliaia di persone si sono radunate nelle strade di Bucarest, in, per sostenere il populista diCalinche si è imposto nella corsa presidenziale dello scorso anno, annullata però pochi giorni prima del ballottaggio per sospette violazioni elettorali e interferenze russe. Le elezioni presidenziali saranno ripetute a maggio, ma alcuni manifestanti hanno chiesto di riprendere la corsa considerando valido il primo turno vinto dail 24 novembre. Il 62enne che ha elogiato il presidente russo Vladimir Putin come “un uomo che ama il suo Paese” e ha definito l’Ucraina “uno Stato inventato”, ha ripetutamente negato qualsiasi illecito sostenendo che le elezioni sono state “annullate illegalmente e incostituzionalmente”. Laarriva anche dopo che il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance si è scagliato due volte contro lanell’ultima settimana per aver annullato le elezioni sulla base di quelli che ha definito “sospetti inconsistenti” e “enormi pressioni” da parte dei suoi vicini europei.