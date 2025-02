Ilrestodelcarlino.it - Romagna Rfc inarrestabile. Batte il Forum e resta in vetta

IlRfc femminile ha centrato un’altra vittoria nella prova casalinga del campionato di rugby di serie A con ilIulii: 21-15 per la squadra romagnola, che al si conferma così in testa al girone con 23 punti, frutto di un bottino pieno di cinque vittorie su cinque gare disputate. La partita. Allo Stadio del Rugby di Cesena il primo tempo è all’insegna dell’equilibrio e soltanto al 30’ ilriesce a sbloccare il tabellone grazie a un calcio di punizione che Montanari indirizza tra i pali. Prima dell’intervallo arriva anche la prima meta della giornata, segnata da Dal Passo, per l’8-0. Due mete non trasformate delIulii nel primo quarto d’ora del parziale rimettono però tutto in discussione e costringono ila rincorrere le avversarie: il controsorpasso si concretizza al 25’ con la meta di Liguori, mentre al 70’ quella di Gai porta ilnuovamente a distanza di sicurezza, sopra il break dei 7 punti.