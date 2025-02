Sololaroma.it - Roma, vicino il rinnovo di Svilar: spunta la clausola

Leggi su Sololaroma.it

L’errore è già stato archiviato, nessun dito puntato contro Mile. L’uomo che ha salvato lain più di un’occasione durante la prima metà di stagione non poteva certo finire sotto accusa per un singolo errore. Fortunatamente, il gol del Porto è stato subito cancellato dalla doppietta lampo di Dybala, che ha riportato serenità all’Olimpico e sigillato la qualificazione. Ma anche se i giallorossi fossero usciti con una sconfitta per 1-0, nessuno avrebbe addossato colpe al portiere. Le critiche ci stanno, ma senza esagerazioni: da un annoè diventato un punto di riferimento per la squadra di Ranieri.Avanti per ilQualità e personalità a soli 25 anni, doti che lo hanno reso uno degli elementi più affidabili della rosa. Per questo motivo, lasta accelerando i tempi per blindarlo e allontanare l’interesse crescente di diversi club europei.