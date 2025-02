Sololaroma.it - Roma, Soulé cerca continuità: Ranieri lo lancia con il Monza

La vittoria per 3-2 con il Porto è diventata il passato per la. I giallorossi sono riusciti a strappare il pass per gli ottavi di finale di Europa League, con una doppia sfida gestita alla perfezione. L’attenzione si sposta nuovamente sul campionato, lì dove c’è da avvicinarsi a quel 7° posto che vorrebbe dire qualificazione in Conference League. La prossima tappa in Serie A sarà quella con il, più nello specifico lunedì 24 febbraio alle 20:45 allo stadio Olimpico. Una partita da non sottovalutare, dal quale passerà tanto della crescita della squadra dal punto di vista mentale.Claudioè ben consapevole che i biancorossi scenderanno in campo senza alcun timore reverenziale, consci di essere sempre più vicini alla retrocessione in Serie B. Il coach di Testaccio starebbe scegliendo gli uomini a cui affidarsi con i brianzoli, con uno sguardo che va necessariamente alla trequarti.