Sololaroma.it - Roma Primavera-Juventus, probabili formazioni: Misitano dal 1?

Leggi su Sololaroma.it

Archiviata la vittoria per 2-1 con il Verona, lascalda i motori per tornare in campo. I giallorossi vogliono continuare a mettere in cascina punti pesanti, per riprendere la vetta della classifica scavalcando la Fiorentina. Un obiettivo che appare alla portata, se si pensa che mancano 12 giornate alla fine della regular season. Il prossimo turno sarà, però, estremamente delicato. I capitolini devono finire di preparare in ogni minimo dettaglio in vista della sfida con la, in programma domani 23 febbraio alle 11:00 allo stadio Tre Fontane. Un match estremamente delicato, contro una squadra che sta iniziando a ritrovare la sua serenità.Gianluca Falsini è consapevole che i suoi ragazzi non debbano sottovalutare l’impegno, con i bianconeri che sono reduci da due successi consecutivi ed ottime prestazioni.