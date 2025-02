Sololaroma.it - Roma Primavera all’esame Juventus, Falsini: “Partita aperta e dinamica”

Leggi su Sololaroma.it

Tutta la capitale ha ancora negli occhi la doppietta di Dybala contro il Porto, due perle che hanno permesso ai giallorossi di indirizzare la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. All’Athletic Bilbao si penserà fra una settimana e mezzo circa, con la testa proiettata subito al Monza. Parallelamente, domenica 23 febbraio alle 11:00 al Tre Fontana, lasarà impegnata nel tosto esame contro la, una sfida fondamentale in chiave scudetto.A presentare laè stato Gianluca, tecnico dei baby giallorossi, con un focus anche sulle ultime due partite disputate: “I ragazzi hanno un po’ sofferto nelle scorse gare contro Sampdoria e soprattutto Hellas Verona, abbiamo vinto partite sporche. In verità nel secondo tempo abbiamo messo anche buona qualità, questa ce l’abbiamo e non era una cosa scontata, quindi siamo contentissimi.