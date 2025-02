Sololaroma.it - Roma-Monza, Nesta avverte: “Non faremo barricate all’Olimpico”

Reduce dalla vittoria per 3-2 con il Porto, per lanon c’è tempo di rimanere incollati al passato. I giallorossi hanno strappato il pass per gli ottavi di finale grazie ad un doppio confronto perfetto. Il focus si sposta totalmente sul campionato, lì dove c’è da sfruttare il passo falso del Bologna con il Parma e quindi avvicinarsi all’8° posto. I capitolini stanno continuando a preparare la prossima gara con il, in programma lunedì 24 febbraio alle 20:45 allo stadio Olimpico. Una gara da non sottovalutare, contro un cliente che darà l’anima dovendo mettere in cascina punti per rientrare in lotta per la salvezza.Claudio Ranieri sa che questa potrebbe risultare una tappa cruciale per la crescita della sua squadra, sempre più in forma in questo inizio di 2025. A due giorni dal fischio d’inizio del match, il tecnico dei biancorossi Alessandroha parlato in conferenza stampa, presentando i rischi del duello con la Lupa: “La partita è stata studiata in un certo modo, non ci difenderemo in otto.