Lapresse.it - Roma, flash mob pro-Palestina al corteo per Verbano: “Stop Genocidio”

mob pro-durante ilin memoria di Valerio, il 19enne antifascista ucciso ail 22 febbraio 1980. Nei pressi di piazzale Jonio un gruppo di manifestanti ha messo in scena un attacco dell’esercito israeliano al popolo palestinese. Un uomo travestito da militare con un fucile giocattolo ha finto di sparare prima a una donna con un bambino in braccio, poi a un medico che era intervenuto per soccorrere la vittima e infine a un giornalista che voleva riprendere la notizia. Tra i fuochi d’artificio è quindi comparsa la scritta “genocide” su dei cartelli che si sono chiusi intorno alle tre vittime. Quando si sono riaperti, a terra non c’erano più i tre di prima, ma il militare israeliano e altre sue persone con i volti mascherati da Donald Trump e Benjamin Netanyahu.