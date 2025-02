Sololaroma.it - Roma al lavoro, Monza nel mirino: le condizioni di Dovbyk

Archiviata la vittoria per 3-2 con il Porto, per laè già tempo di guardare avanti. I giallorossi hanno centrato l’obiettivo qualificazione agli ottavi di finale di Europa League, grazie ad un doppio confronto di alto livello. Il focus si sposta nuovamente, quindi, sul campionato, lì dove c’è da provare il tutto per tutto per avvicinarsi a quel 7° posto che vorrebbe dire Conference League. I capitolini stanno iniziando a preparare la prossima gara con il, in programma lunedì 24 febbraio alle 20:45 allo stadio Olimpico. Una partita da non sottovalutare, per non incappare nei soliti errori del passato.Claudio Ranieri è consapevole che la crescita della sua squadra passi anche da serate come queste, contro clienti solo sulla carta abbordabili. Il coach di Testaccio ha diretto nella mattinata odierna l’allenamento in quel di Trigoria, in vista del confronto con i brianzoli.