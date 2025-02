Sport.quotidiano.net - Robur, Hagbe indica la ricetta giusta: "Dovremo essere bravi ad imporci"

Dopo averlo tanto atteso, il debutto in Serie D, per Alfred(nella foto), è stato proprio contro il Poggibonsi, all’andata, nel derby del Lotti. Magrini gli consegnò la maglia titolare. "Una bella emozione esordire davanti ai miei cari, un’esperienza stupenda. Ho dato tutto quello che potevo. Se scenderò in campo domani lo farò di nuovo". Fu una partita complicata, per il Siena, quella contro i giallorossi: la squadra risentì del contraccolpo per il primo ko dopo un anno e mezzo di vittorie e pareggi. "Sì, ma adesso la situazione è diversa – ha spiegato–. Allora avevamo altre ambizioni, ci stavamo giocando il primo posto, sentivamo forte la pressione. Al Lotti facemmo fatica, ed è un po’ un nostro difetto, a mantenere il vantaggio, l’atmosfera non ci fu di aiuto. A Livorno, domenica scorsa, ci siamo giocati la nostra partita, ma sapevamo che sarebbe stata dura.