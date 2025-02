Rompipallone.it - Ritorno di fiamma Juve per il bomber: arriva con lo scambio

Leggi su Rompipallone.it

Laprepara già le mosse per il prossimo mercato estivo,che favorisce l’arrivo di un: torna nel mirino all’improvvisoCon l’uscita dalla Champions, per laè già tempo di guardare al futuro e provare a farlo senza commettere ulteriori errori. In campo, innanzitutto, con la missione quarto posto da provare a non fallire a qualsiasi costo. Ritornare nella grande Europa è fondamentale per il prosieguo a lungo termine delle strategie bianconere di riproporre un ciclo vincente.Ora, la squadra di Thiago Motta è chiamata, in campionato, ad allungare la serie di vittorie aperta qualche settimana fa, per dare un segnale. Il tecnico si gioca la conferma, molti giocatori faranno altrettanto, per guadagnarsi un posto nella squadra del prossimo anno. Ma ci saranno, sicuramente, tanti cambiamenti nella rosa ancora una volta.