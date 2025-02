Quotidiano.net - Ritanna Armeni racconta via Rasella: la memoria della Resistenza tra storia e romanzo

Leggi su Quotidiano.net

Nel cuore pulsante, tra le pagine di unche diventa testimonianza, la scrittrice, ospite del vodcast “Il Piacerelettura”,perché ha scelto di scrivere unper narrare un episodio tanto significativo quanto divisivo: l’azione di guerra partigiana di viaavvenuta il 23 marzo 1944. "A Roma non ci sono le montagne" (Ponte alle Grazie) non è un saggio, dunque, ma unche esplora le emozioni dei giovani gappisti, protagonisti di un’operazione militare vissuta tra paura, determinazione e sacrificio. La scelta narrativa dinasce dalla volontà di superare la freddezzastoriografia per restituire alle vicende la loro dimensione umana. Quei ragazzi non erano incoscienti né sprovveduti, ma consapevoli protagonisti di una battaglia per la libertà.