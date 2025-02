Internews24.com - Risultati Serie A, i verdetti delle partite delle 15: al Parma il derby emiliano contro il Bologna, pari tra Venezia e Lazio. La classifica aggiornata, ecco cosa cambia per l’Inter

Finiscono qui gli anticipi delle 15:00 di questo 26° turno di campionato di Serie A. Buona la prima sulla panchina del Parma per Cristian Chivu che si aggiudica una grande vittoria con il risultato di 2-0 nel derby emiliano contro il Bologna grazie alle reti di Bonny e Sohm. Solo a reti bianche tra Venezia e Lazio; buon punto per i lagunari che bloccano la squadra di Baroni al "Pierluigi Penzo".

Ecco come cambia la classifica.

Napoli 56 (25)
Inter 54 (25)
Atalanta 51 (25)
Bologna 47 (26)
Juventus 46 (25)
Fiorentina 42 (25)
Lazio 41 (25)
Milan 41 (24)
Roma 37 (25)
Udinese 36 (26)
Genoa 30 (25)
Torino 28 (25)
Cagliari 25 (25)
Como 25 (25)
Lecce 25 (26)
Verona 23 (25)
Parma 23 (26)
Empoli 21 (25)
Venezia 16 (25)
Monza 14 (25)