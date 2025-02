Lanazione.it - Ristori post alluvione: "Ritardi inacettabili"

A 16 mesi dall’del 2 novembre, a Montemurlo ci sono ancora poche notizie riguardo allo stanziamento dei fondi di immediato sostegno: 5000 euro per le famiglie e 20000 per le imprese. "Nonostante le centinaia di domande presentate, numerose famiglie non hanno ancora ricevuto i fondi di immediato sostegno. La problematica maggiore, al momento, riguarda il sovraccarico di lavoro dei dipendenti comunali che, oltre alle loro mansioni ordinarie, devono anche occuparsi della validazione delle fatture relative alle richieste ricevute. Il governo Meloni, da giugno 2024, ha stanziato i fondi di immediato sostegno, 66 milioni di euro, alla struttura commissariale della Region che ha demandato la responsabilità del procedimento di validazione delle richieste ai Comuni", dice il capogruppo di Fratelli d’Italia, Antonio Matteo Meoni, chiedendo chiarimenti sulla situazione.