Ristoranti stellati. Di che crisi parliamo?

Lo scorso anno su 133.761con servizio 10.198 hanno cessato l’attività, ovvero il 7,6 per cento del totale. Nello stesso anno i consumi delle famiglie in servizi di ristorazione hanno continuato a crescere, seppure moderatamente e comunque al di sopra della media. Se allarghiamo l’orizzonte temporale per uscire fuori dalla dinamica della congiuntura, scopriamo che dei 4.530che hanno avviato l’attività nel 2019 a distanza di cinque anni solo 2.582 erano ancora operativi.Fatte queste premesse a nessuno è venuto in mente di scrivere un articolo sulladeie/o della ristorazione. Più semplicemente si parla di scelte imprenditoriali sbagliate, business plan improvvisati, modelli di business imperfetti e via di seguito.Se al contrario chiudono uno o dueecco che c’è la gara a scrivere articoli sullastrutturale della ristorazione stellata.