Ilgiorno.it - Rischio valanghe: in montagna solo con ramponi, attrezzatura alpinistica e artva

Lecco, 22 febbraio 2025 –e poi, cioè l'apparecchio di ricerca in valanga, pala e sonda. Su Alpi e Prealpi più a nord e in quota ilè moderato, mentre altrove è debole o poco probabile, ma meglio essere attrezzati. Secondo gli esperti di Arpa Lombardia in questo weekend sui rilievi lombardi, il cielo è in prevalenza molto nuvoloso o coperto, sebbene non si escludano temporanee schiarite ad alta quota. Precipitazioni assenti, eccetto nevischio su Appennini e Prealpi Occidentali oltre i 1500-1600 metri. Le temperature minime sono stazionarie o in lieve aumento, massime in calo. La neve “L'evoluzione meteorologica degli ultimi giorni ha determinato un miglioramento del consolidamento del manto nevoso su tutti i settori, a qualsiasi quota – spiegano nel Bollettino neve e-.