"Rischio terrorismo" dietro l'attacco in Francia? Macron non ha dubbi, un morto e due agenti gravemente feriti

Scatta l'allarme in Francia anche se al momento non ci sono conferme in merito, attacco nell'est del paese con due poliziotti. Avrebbe gridato "Allah Akbar" l'uomo che a Mulhouse ha assalito con un coltello due membri delle forze dell'ordine transalpine, almeno così secondo alcune testimonianze raccontate da Le Parisien che al momento non sono state confermate da voci ufficiali. L'aggressore è stato immediatamente fermato come evidenzia la Procura della città con l'evento che si è verificato in un mercato coperto della cittadina. C'è da segnalare anche una morte, non sappiamo però se di un civile o di un membro della polizia. L'uomo che ha colpito i poliziotti è un algerino di 37 anni già noto alle forze dell'ordine che sarebbe iscritto nel FSPRT (Fascicolo di segnalazione per la prevenzione della radicalizzazione terroristica).