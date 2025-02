Ferraratoday.it - Riqualificazione di strada e marciapiedi e nuovo arredo urbano: lavori in centro

Leggi su Ferraratoday.it

Avranno inizio lunedì 24 febbraio i, programmati dal Comune di Ferrara, per ladi via Baruffaldi. Diversi gli interventi in programma.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodaySi procederà, infatti, con il rifacimento completo deiin materiale lapideo.