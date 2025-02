2anews.it - Rinviate al 3 e 5 marzo al Troisi le prime 2 date di Schettino e Procopio

In arrivo al Teatro, si comunica che per lo “Show” in abbonamento con Simonee Francescoleduedei maestri della risata previste per lunedì 24 e martedì 25 febbraio sarannoa lunedì 3– Ore 21 e mercoledì 5– Ore 21. Ciò a causa dell’indisponibilità .