Juventusnews24.com - Rinnovo Gatti, nuovo appuntamento a inizio marzo: la Juve gli presenterà questa offerta. Cifre e dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: laal suo difensore centrale. Lee e tutti iL’edizione odierna del Corriere dello Sport è tornata a parlare del possibiledi Federico, con lantus che vorrebbe blindare il giocatore e premiarlo per il percorso di crescita fatto in questi anni.Nel prossimodisi approfondirà questo aspetto: i bianconeri hanno pronto una proposta da circa 2,5 milioni di euro a stagione con relativo prolungamento fino al giugno del 2029. Un modo per allontanare definitivamente anche le sirene della Premier League.Leggi suntusnews24.com