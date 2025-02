Sport.quotidiano.net - Rimini, i precedenti sono con te. Al Neri torna il classico con l’Arezzo

Alla fine la maggior parte delle volte è finita con un pareggio, ma al ’’ controilda 85 anni a questa parte ha messo insieme anche un buon numero di vittorie. Lunedì sera romagnoli e toscani si troveranno faccia a faccia nell’impianto di Piazzale del Popolo per la 19esima volta, dal 1939 a oggi. Ben sedici i confronti in serie C, solo due in cadetteria all’inizio degli anni 2000. I biancorossi di quei confronti ne hanno vinti 7 andando a bersaglio 20 volte. Poi 8 pareggi e 3 vittorie del, una di queste è storia recente, quella del match dela passata stagione. Alla prima giornata di campionato Gucci e Iori firmarono quel 2-1 sul quale, in casa, a metterci la firma fu il giovanissimo Cherubini. L’ultima vittoria dei biancorossi al ’’ risale alla stagione 2005-2006 in serie B.