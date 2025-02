Sololaroma.it - Rilancio Dybala, la doppietta al Porto paga lo stipendio: chi parte se rimane?

Doppio sospiro di sollievo per la Roma tra giovedì e venerdì, prima con la cruciale vittoria sulche ha regalato la qualificazione al prossimo turno e poi con il derby della capitale evitato agli ottavi di Europa League, una doppia sfida che avrebbe portato un carico emotivo pesantissimo su entrambe le squadre. Ora la testa della banda di Ranieri si è subito spostata al Monza, gara di lunedì che vede il dubbio Dovbyk dopo l’infortunio rimediato nella rifinitura di mercoledì. Tornando però sul 3-2 rifilato ai lusitani, tutto il popolo giallorosso ha ancora negli occhi la super prestazione di Paulo.Una serata da campione, quello che in fondo lui è quando il fisico lo assiste e la fiducia dell’ambiente è totale circa la sua centralità nel progetto. E proprio quest’ultimo aspettoun tema, perché le cose mutano velocemente, e un recap sullo stato attuale delle cose è d’obbligo: dopo le voci sull’Arabia in estate, lo scarso rendimento sotto Juric e la scongiuratanza, che sembrava certa, a gennaio, ildicon Ranieri è sotto gli occhi di tutti, cosa che ha riportato in auge le chance di permanenza alla Roma ancora per molto tempo.