Rihanna | i rumours sulla partecipazione al Glastonbury 2025 e una residency a Londra

C’è grande fermento intorno al nome di: si avvicinerebbe il ritorno live dell’artista che potrebbe essere una delle protagoniste del Festival die non solo.Nella giornata di ieri il Telegraph ha riportato la notizia che la star di “Umbrella”, potrebbe programmare una residenza di sei notti allo stadio di, con la prima data il 4 luglio, appena cinque giorni dopo la conclusione di. La residenza non è confermata, ma il giornale sostiene che una “fonte senior dell’industria dei concerti” afferma che gli spettacoli sono in fase di pianificazione avanzata, con un annuncio previsto nelle prossime settimane. Al momento il celebre festival britannico ha annunciato un solo headliner per il festival, Neil Young che è stato confermato a gennaio., nell’estate sarà tra gli headliner dinon ha mai suonato alla Worthy Farm e non è più andata in tournée dopo l’“ANTI” World Tour, che si è svolto per un totale di 75 spettacoli da marzo a novembre 2016, a seguito della pubblicazione dell’album ANTI, pubblicato nel gennaio dello stesso anno.