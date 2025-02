Biccy.it - Rihanna annuncia il suo ritorno e parla del nuovo disco: “Otto anni in studio”

Sono passati più di noveda ANTI e almeno quattro dalle sue dichiarazioni sul prossimo album, ma forse questa volta ci siamo davvero.in un’intervista concessa a Harper’s BAZAAR ha dichiarato che dopopassati ina scartare materiale che non la rappresentava, ha finalmente trovato la giusta direzione (in realtà questo lo dice da). Questo significa che R9 uscirà nelle prossime settimane? No, l’imprenditrice infatti ha aggiunto che bisognerà aspettare un po’.Tutto molto bello, questo è forse il comeback musicale più atteso del decennio, ma una frase mi ha spaventato “questonon sarà commerciale o radio friendly”. Premesso che dopo una decade ci faremo andar bene tutto, ma l’idea che questa torni con unsenza mezza hit o privo di canzoni orecchiabili mi spaventa.