Riforma della Disabilità | Santangelo esprime soddisfazione per l' inclusione di Teramo

L'Aquila - Il Ministro Locatelli ha accolto favorevolmente la richiesta di, includendonell’ampliamentosperimentazione. L'assessore al Welfare dell'Abruzzo, Roberto, ha espresso la suaper l'provincia dinel progetto di sperimentazione, promossa dal Ministro Locatelli. Questo importante passo rappresenta, secondo, una rilevante opportunità per la regione, che ora potrà affrontare una rivoluzione copernicana nel settore del welfare, al fine di migliorare l'accesso ai servizi per le persone con. La, introdotta dal Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62, ha come obiettivo quello di semplificare e accelerare l'intero processo di accertamento, mettendo al centro dell'attenzione l'utente e garantendo un'esperienza più fluida e accessibile.