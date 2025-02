Ilrestodelcarlino.it - Riccione: boom di richieste per seconde case di lusso da parte di industriali emiliani

di Nives Concolinomantiene il suo charme, diversi, soprattutto, sono alla ricerca di ville, attici, appartamenti confortevoli e importanti come seconda casa. Gli occhi sono puntati soprattutto sulla zona turistica, dal porto all’Abissinia, e anche sull’Alba, Paese, ealta di viale Ceccarini. Non mancano gli immobili di pregio sulla piazza, qualcuno è stato venduto a un milione di euro, un paio le ville hanno raggiunto i due milioni. Il mercato appare florido, d’altracome confermano alcuni immobiliaristi "è una città che mantiene ancora il suo appeal". Accade nonostante i prezzi restino sostenuti, i più cari della riviera, in concorrenza con Milano Marittima. L’impennata registrata nei due anni post Covid, e che salvo insignificanti cenni non conosce flessioni, non scoraggia gli acquirenti.