Spazionapoli.it - Ribaltone Napoli, può accadere veramente: gioia Conte

Calcio – ultimissime – Per ildi, di fatto, bisogna registrare una notizia che ha fatto gioire tutti.Dopo aver pareggiato una settimana allo Stadio Olimpico contro la Lazio, ildi Antonioha in programma un’altra trasferta molto insidiosa. Domani, esattamente alle ore 12.30, i partenopei saranno infatti di scena a Como per sfidare la squadra guidata da Cesc Fabregas.Questa gara contro il Como, di fatto, è davvero fondamentale per il, visto che arriva ad una settimana dallo scontro diretto dello Stadio Diego Armando Maradona contro l’Inter di Simone Inzaghi. Sono molto attese le dichiarazioni di Antonio, il quale tra poco più di un’ora terrà la conferenza stampa di presentazione del match contro il team di Fabregas. Tuttavia, in attesa delle parole del tecnico pugliese, in casa azzurra bisogna registrare una novità importante in casa azzurra.