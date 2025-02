Lanazione.it - Riapre la passerella ciclopedonale. Battifollo collegato al centro: “Un’attesa durata 13 anni”

Leggi su Lanazione.it

Sarzana (La Spezia), 22 febbraio 2025 – Dopo quasi 13dalla sua chiusura, ieri mattina lache collega via Emiliana a via del Murello è stata riconsegnata alla cittadinanza di Sarzana. I residenti del quartiere dipotranno ora finalmente tornare a contare su un’infrastruttura che gli consente di raggiungere ilstorico in circa un minuto e mezzo (a piedi o in bicicletta), senza il bisogno di utilizzare l’automobile e soprattutto senza dover percorrere la Variante. “Dopo 13lache collegaalstorico – commenta il sindaco Cristina Ponzanelli – Un’infrastruttura importante, lasciata abbandonata per oltre un decennio con un impalcato sospeso nel nulla. Siamo felici di aver riavvicinato il quartiere dialstorico e di aver ricucito una delle tante ferite di Sarzana”.