Restaurato l’antico organo ’Grelli’

Un esempio di generosità che unisce l’amore per la storia al senso di appartenenza a Dio e alla comunità. E’ così che un cittadino di Altidona ha sostenuto le spese di restauro del‘Grelli’ della chiesa dei Santi Maria e Ciriaco, in centro storico. Domani quell’, simbolo della fede religiosa che resta ferma tra passato e futuro, tornerà a suonare dopo tanti anni di silenzio. Per l’occasione, la cerimonia organizzata dal parroco don Nicola Del Gobbo, avrà inizio alle 10 con la celebrazione eucaristica allietata dal coro Serafini. Durante la messa si procederà alla benedizione dell’a cui seguirà il concerto del maestro Buffone. La cerimonia prevede l’intervento del sindaco di Altidona Giuliana Porrà, di Pierpaolo Pallotti esecutore dei lavori di restauro e dell’ispettore onorario agli organi storici delle Marche, Paolo Peretti.