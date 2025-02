Napolipiu.com - Repubblica: “Napoli, rivoluzione sugli esterni”

: “”">Ilsi prepara alla delicata trasferta di domani contro il Como (ore 12:30, diretta su Dazn), una sfida che potrebbe rivelarsi cruciale nella corsa scudetto. Nonostante il modulo rimanga il collaudato 3-5-2, Antonio Conte ha scelto di cambiare volto agli, inserendo due interpreti inediti: Matteo Politano e Leonardo Spinazzola. Come sottolinea Pasquale Tina su, sarà proprio sulle fasce che il tecnico cercherà di far pendere l’equilibrio della partita a favore degli azzurri.L’idea di Conte è chiara: sfruttare le corsie laterali per mettere in difficoltà il Como di Cesc Fabregas, reduce da un’importante vittoria sul campo della Fiorentina. La scelta di Politano e Spinazzola, infatti, suggerisce unpiù offensivo e dinamico, pronto a colpire sfruttando ampiezza e velocità.