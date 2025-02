Ilrestodelcarlino.it - Reggiana, oggi la vittoria vale doppio

In teoria tutte le vittorie valgono tre punti, ma in realtà ce ne sono alcune che valgono ‘’. Sono quelle che arrivano negli scontri diretti, indigesti allache nella zona calda della classifica si è garantita questo vantaggio solo con il Frosinone (un successo e un pareggio) e con il Mantova (identico score). In una stagione in cui probabilmente tra inferno (playout) e paradiso (salvezza) balleranno un paio di punti o poco più, non sono dettagli. Bando alla poesia, sotto con la prosa:i granata devono portare a casa una. Il ‘come’ non conterà assolutamente nulla, al risultato ci si può arrivare anche al 97esimo con un autogol di stinco, ma il bottino pieno adesso è un’urgenza, una necessità. La Carrarese è la squadra che in trasferta ha raccolto meno di tutte (appena 6 punti in 13 partite) e dopo 26 giornate si tratta ormai di tendenze consolidate, in cui bisogna necessariamente ‘infilarsi’.