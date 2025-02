Ilrestodelcarlino.it - Reggiana, con Mugello vietato distrarsi

Ancora un match casalingo per la(9), in vasca alle 18,30 nella sesta giornata di Serie C. Il match con la Pallanuoto(3) è il quinto nelle acque di casa e deve servire ai granata per riprendere la marcia dopo lo stop con la capolista Penta Modena, arrivato la scorsa settimana: Roldan e compagni hanno ceduto alla prima della classe senza sfigurare, dimostrando di poter valere uno dei due posti che valgono l’accesso ai playoff, ma non possono sbagliare gare come quella odierna, dove il pronostico è indubbiamente dalla loro parte., infatti, ha vinto solo all’esordio col President Bologna per poi inanellare 5 stop di fila, anche se nell’ultimo turno ha fatto soffrire non poco la Coopernuoto, che con Modena divide il primato. Ladovrà far valere la propria intensità difensiva (le 37 reti subite sono il secondo score del torneo), ma al contempo limitare i cali di tensione che ogni tanto le sono capitati, frutto anche della giovane età di tanti componenti del roster.